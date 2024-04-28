"Не думаю, что я когда-либо играл в такой изнурительной игре в своей жизни! Отсутствие мяча и защита у своих ворот большую часть времени чрезвычайно утомляет и заставляет чувствовать футбол по-другому, но слава Богу, что мы смогли пройти в полуфинал.

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Отказ от пробития послематчевых пенальти? Если ты плохо себя чувствуешь, ты не станешь меньшим футболистом от того, что скажешь правду. И я думаю, что в этот момент ты также должен избавиться от гордости и эго, и если я не готов к этому моменту, оставь это другому товарищу по команде.

Мы боролись прежде всего за эмблему. Всегда должна быть уверенность до конца, что ты можешь победить любого соперника. Мадрид - это всегда Мадрид, и мы показали это в этой Лиге чемпионов.

Для меня Карло Анчелотти является самым важным человеком, который сегодня есть в футболе. Не только за все, что он дает мне в футбольном плане, но и за все, что он дает мне на человеческом уровне, всегда спрашивая, все ли в порядке у меня и моей семьи. Это самое важное. Анчелотти настолько близок, что заставляет тебя чувствовать себя членом семьи", – рассказал в интервью Marca полузащитник "сливочных".

Напомним, что Реал получил путевку в полуфинал, обыграв Манчестер Сити в серии пенальти. Феде Вальверде был признан лучшим игроком ответного матча с "горожанами".

В полуфинале мадридцы сыграют с Баварией. Первая игра состоится в Мюнхене 30 апреля, вторая – 8 мая в столице Испании.

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