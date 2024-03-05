Лацио сенсационно выиграл первый матч, поскольку Бавария в Риме "забыла" выйти на поле. Ужасная игра на Стадио Олимпико поставила крест на перспективах Томаса Тухеля – клуб объявил, что тренер летом потеряет должность. Но такие новости не разбудили команду. После трех поражений мюнхенцы вымучили победу над Лейпцигом и потеряли очки с Фрайбургом.

Бавария официально объявила об уходе Тухеля в конце сезона

Как узнать, что Бавария пытается экстренно выйти из кризиса? Мюллер в каждом матче выходит в старте, а Киммих возвращается на правый фланг. Частичный откат к классике, но с фирменными перестраховками Тухеля, где простой пас поперек ценится выше, чем обострение с риском потерять мяч.

Бавария наконец-то показала свою силу, когда нависла угроза вылета из Лиги чемпионов. Никакие странные тренерские решения не помешали разбить дома Лацио. Концентрация класса была слишком высокой. Горецка опускался к центрбекам и строил атаки из глубины, Киммих и Геррейро постоянно давили на фланги, а Мюллер и Мусиала находили пространство между линиями.

В начале самым острым был Сане – Лацио не мог справиться с быстрыми ногами и быстрыми мыслями немца. Лерой сам бил с хороших позиций и ассистировал партнерам, включая элегантный дриблинг. Бавария прижала гостей к штрафной площади, а в таких условиях очень полезен Мюллер. Томас своими подсказками побуждает партнеров к неочевидным решениям и ставит соперника в тупик.

После скидки Мюллера Бавария открыла счет – Кейн подправил прострел Геррейро. Мюнхенцы продолжали разносить Лацио, а Томас нашел свой гол. Сработал еще один козырь – опасные подачи со стандартов от Киммиха и Геррейро. Де Лигт выиграл позицию во время навеса с углового, а Мюллер подставил голову под резкий выстрел защитника.

Бавария добавила мощности и смела бедный Лацио. Итальянцы оборонялись вроде бы и не хуже, чем дома, однако сложность задач сегодня была несопоставимой. 24:5 по ударам, 3.53xG против 0.39xG по качеству моментов. Бавария очень насыщенно и динамично атаковала. Разгром выглядел лишь вопросом времени. И очередная классная комбинация завершилась дублем Кейна.

Лацио уже совсем потерял силы, поэтому хозяева могли делать счет неприличным. У "красных" легко проходили атаки через центр, постоянно возникали голевые моменты. Мюллер пробил в штангу, шикарный шанс имел Сане. Бавария спокойно вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.