"Вчера выглядело все очень... не очень. Вступил в ямку на поле, оступился, подвернул ногу. Опустил голову, а там мгновенно все отекло в районе голеностопа.

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Сейчас отек уже немножко спадает. Но точного диагноза нет, пока что продолжается стадия осмотра и наблюдения, углубленное обследование впереди", – поделился Бондаренко в комментарии ТаТоТаке.

Напомним, что Артем подвернул ногу на первых минутах матча против ЛНЗ. Хавбек попытался продолжить игру, но из-за боли его вынесли на носилках с поля. В общем, Бондаренко провел 27 матчей за Шахтер в этом сезоне, в которых отметился 6 голами и 8 ассистами.

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