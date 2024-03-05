Наставник Челси Маурисио Почеттино пока имеет кредит доверия, но его позиции уже не столь прочны.

Аргентинец подписывал с Челси двухлетний контракт. Несмотря на неутешительные результаты в нынешнем сезоне, клуб не планировал замены тренерского штаба. Заставило задуматься об этом поражение в финале Кубка лиги от Ливерпуля, который также играл преимущественно молодежью.

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По информации The Guardian, по завершении нынешнего сезона руководство Челси обсудит перспективы Почеттино. Пока об увольнении речь не идет, но "синие" хотят быть готовыми, поэтому уже изучают рынок в поисках достойной замены.

Источник утверждает, что Челси очень нравится работа Роберто Де Дзери, который умеет работать с молодежью и имеет узнаваемый тренерский стиль. Добавим, что такая смена могла сильно помочь Михаилу Мудрику. Именно этот специалист запустил карьеру украинца на взрослом уровне, когда работал в Шахтере.

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