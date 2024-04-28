Германия, Бундеслига, 31-й тур

Боруссия М – Унион Берлин – 0:0

Майнц – Кельн – начало матча в 18:30

Дармштадт – Хайденхайм – начало матча в 20:30

Байер оформил очередной безумный камбек, продолжив уникальную серию – "фармацевты" отскочили на 6-й добавленной

В первом матче дня сошлись борцы за выживание – Боруссия М и Унион. Берлинцы были ближе к победе, но так и не смогли подобрать ключи к воротам соперника. Хотя по ожидаемым голам шансы команд были практически равными. В конце концов, все завершилось безголевой ничьей: "жеребцы" оторвались от зоны вылета на 5 очков, а Унион – на 3. Вся борьба еще впереди, ведь главные конкуренты пока не сыграли свои матчи.

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