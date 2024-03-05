Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко может сыграть за Динамо уже в ближайшем матча УПЛ, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, 34-летний вингер готовится к поединку против Вереса, который состоится в четверг, 7 марта, в общей группе. Решение об участии игрока в матче будут принимать непосредственно перед поездкой в Ровно.

Отмечается, что сам Ярмоленко хочет как можно скорее вернуться на поле, чтобы помочь сборной Украины в стыковых матчах Евро-2024.

Напомним, в текущем сезоне Андрей сыграл за Динамо 9 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист. Последний раз он выходил на поле 1 октября, после чего вынужден был лечь на операцию из-за травмы колена.

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