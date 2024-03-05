Клуб Довбыка и Цыганкова продолжает мониторить украинский рынок перед премьерным участием в еврокубках.

Недавно Футбол 24 сообщал, что Жирона положила глаз на еще одного игрока Динамо – Александра Тымчика. Дополняем нашу информацию несколькими важными деталями.

Каталонский клуб считает 27-летнего защитника Динамо трансферным приоритетом в линию обороны. Усиление защиты станет основной задачей спортивного менеджмента во главе с Кике Карселем. В самое уязвимое место "бело-красных" перед еврокубками инвестируют немало денег.

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"Они хотят сделать это (подписать Тымчика – прим.), чтобы придать команде опыта", – объясняет выбор каталонцев хорошо информированный источник в Испании.

Кроме этого, Жирона до сих пор не разобралась с будущим основного правого защитника Яна Коуту, который принадлежит Манчестер Сити. В случае попадания в ЛЧ клуб не сможет продлить аренду бразильца из-за правил УЕФА. Каталонцы мечтают его оставить, но пока шансов немного.

Тымчик выступает за основную команду Динамо с 2020 года. Всего Александр провел за киевлян 67 матчей, в которых отметился 4 голами и 4 ассистами. Также провел 15 матчей за сборную Украины – 1 гол и 4 ассиста.

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