Тренерский штаб "сине-желтых" готовится обнародовать список игроков, которые будут иметь честь побороться за выход на чемпионат Европы.

Вместо травмированного полузащитника Шахтера Тараса Степаненко в сборную Украины на стыковые матчи Евро-2024 будет вызван хавбек Динамо Владимир Бражко, сообщает "ТаТоТаке".

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Этот вызов в национальную команду станет для 22-летнего опорника дебютным. Как следствие, Бражко пропустит два ближайших матча молодежки – товарищеский против Марокко U-23 (22 марта) и официальный против Азербайджана U-21 в рамках отбора к Евро-2025 (26 марта).

Напомним, сборная Украины не смогла напрямую выйти на Евро-2024, поэтому будет пробиваться на турнир через сито квалификации: в случае успеха со сборной Боснии и Герцеговины (игра состоится 21 марта) подопечные Сергея Реброва через 5 дней встретятся с победителем дуэли Израиль – Исландия.

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