Украинский нападающий не ездил на зимние сборы с "горняками". Ранее сообщалось, что Богдан Вьюнник планирует расторгнуть контракт с Шахтером, чтобы найти себе новый клуб.

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По информации Meczyki, 21-летний игрок сейчас проходит мед осмотр в польской Лехии, которая выступает во втором дивизионе. Ожидается, что Вьюнник вскоре подпишет контракт с гданьским клубом. Стоит напомнить, что за Лехию также выступают Максим Хлань, Сарнавский и Желизко. Экс-игрок Зари один из лидеров команды, в его активе шесть голов в 15 матчах.

Вьюнник – воспитанник Шахтера, за который и начал профессиональную карьеру в 2018 году. Он также выступал за Мариуполь, Цюрих и Грацер. В общем Богдан сыграл за "горняков" в 12 матчах во всех турнирах, забив один гол и оформив четыре ассиста.

Действующее соглашение Вьюнника с Шахтером действует до лета 2025 года.

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