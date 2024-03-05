УАФ отреагировала на так называемую заявку сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины.

Накануне СМИ распространили приказ Министерства молодежи и спорта Украины, выдав его за заявку национальной сборной на матч с боснийцами, который состоится 21 марта. Ожидаемо эта информация оказалась неточной.

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"Список вызванных на плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года футболистов сборной Украины был предоставлен УАФ по требованию Министерства молодежи и спорта Украины 26 февраля для оформления приказа об участии национальной команды в мартовских поединках. Было согласовано, что список игроков – предварительный и не является официальным составом команды на встречу с Боснией и Герцеговиной, которая состоится 21 марта в Зенице.

Список игроков, обнародованный накануне отечественными медиа на основе документа, размещенного на официальном сайте Министерства молодежи и спорта, не является фактическим составом сборной Украины, который будет готовиться к ближайшим матчам. Перечень футболистов, которые примут участие в мартовском подготовительном сборе, будет обнародован в течение этой недели на официальных ресурсах УАФ", – сообщает пресс-служба организации.

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