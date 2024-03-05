Главный тренер Боснии и Герцеговины Саво Милошевич выбрал игроков, с которыми будет бороться за путевку на Евро-2024.

Тренерский штаб боснийской национальной команды на мартовский сбор вызвал 30 футболистов, среди которых практически все главные звезды – Эдин Джеко, Миралем Пьянич, Раде Крунич и другие.

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Следует отметить, что впервые сыграть за Боснию и Герцеговину может Денис Хусейнбашич, который на молодежном уровне представлял Германию. Кроме того, в команду вернулся Анель Ахмедходжич из английского Шеффилд Юнайтед.

Напомним, в полуфинале стадии плей-офф квалификации Босния и Герцеговина сыграет со сборной Украины, матч состоится 21 марта. Путевку на Евро-2024 разыграет победитель этой пары в финале против Израиля или Исландии.

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