Полузащитник Владимир Шепелев продлил контракт с Динамо, сообщает официальный сайт киевлян.

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Согласно новому соглашению, футболист будет выступать за "бело-синих" до 31 декабря 2025 года.

Напомним, Шепелев – воспитанник Динамо. Играл за юношескую и молодежную команду Динамо, прежде чем дебютировал за основу 25 февраля 2017-го в выездном матче с луганской Зарей. Всего за это время он провел более 200 матчей за киевлян во всех турнирах и забил шесть мячей.

В текущем сезоне в 13 поединках отметился одним голом. За сборную Украины отыграл 6 матчей. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

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