Команда Карло Анчелотти разгромила Кадис (3:0) в 34 туре. Эта победа позволила оторваться от второй строчки на 14 баллов, но не обеспечила титул чемпиона и все зависело от результата игры между Жироной и Барселоной.

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До 65 минуты "кулес" вели в счете 2:1, но Артем Довбик помешал планам Барселоны отсрочить чемпионство Реала. Украинец отдал голевую передачу на Порту, который сравнял цифры. В итоге Жирона еще дважды забила и вырвала победу. "Сливочные" таким образом добыли титул, поскольку "блаугранас" уже никак не догонят Реал в турнирной таблице.

Для мадридцев титул стал 36 в их истории. Последний раз "сливочные" выигрывали Ла Лиги в сезоне 2021/22. Карло Анчелотти во второй раз выиграл титул чемпиона Испании во главе Реала.

Напомним, что за "сливочных" выступает Андрей Лунин. Украинский голкипер второй раз завоевал чемпионство в Ла Лиге.

Син Анчелотті живе своє найкраще життя – чим він займається в Реалі і як доносить батькові те, що інші бояться?