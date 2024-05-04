Все говорят о матче в запасе, который и принесет Манчестер Сити чемпионство, однако на самом деле ситуация у "горожан" тоже непростая. Даже одна ничья рискует стать фатальной для подопечных Пепа Гвардиолы. Им, как и Арсеналу, надо побеждать во всех турах.

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Букмекеры не верили, что Вулверхэмптон сможет сотворить сенсацию на "Этихаде". Коэффициенты даже на непроигрыш были гигантскими. Еще до перерыва хозяева доказали, что конторы были правы – Сити сокрушил "вулвз". Счет был открыт уже на 12-й минуте.

Этому предшествовал проникающий пас Фодена и кросс от Бернарду Силвы. Гвардиол замыкал его ударом над воротами, а Аит-Нури влетел в колено Йошко. Пенальти! Холанд уверенно его реализовал – 1:0!

Еще один навес Бернарду Силвы на 17-й минуте мог завершаться дублем Эрлинга, однако его замыкание с близкого расстояния парировал Са. Не беда! На 35-й минуте Родри выполнил навес на левый угол вратарской, а Холанд перепрыгнул защитника и пробил головой под дальнюю штангу. 2:0!

Перед перерывом болельщики увидели и хет-трик. Нападающий принял заброс от Аке и сбросил мяч Ковачичу, а сам побежал открываться в штрафную. Матео разрезным пасом вывел Эрлинга один на один, Семеду сбил его, а рефери указал на отметку – 3:0.

Таким образом, Холанд стал третьим после Энди Коула и Майкла Оуэна футболистом, которому удалось провести два хет-трика до перерыва в матчах АПЛ. Еще один норвежец провел с Ноттингемом в предыдущем сезоне.

Вулверхэмптон сумел отыграть один гол за семь минут после перерыва, воспользовавшись ошибкой Эдерсона на выходе. Бразилец не смог нормально выбить кросс от Бельгарда, позволив Хвану вколотить мяч в сетку.

Холанд отреагировал мгновенно – ровно через минуту форвард праздновал покер. Эдерсон запустил сферу на Фодена, тот забросил на Эрла в штрафную, а норвежец из-под Килмана зарядил под левую стойку. 4:1!

Только Габриэль Жезус делал покер в АПЛ быстрее, чем Холанд (53 минуты против 54-х). Супервикинг мог и пента-трик оформить, однако его мощный удар на 63-й минуте парировал Са.

В конце концов, в конце встречи он уступил место Альваресу. Хулиан же отличился уже через три минуты после появления на поле – чемпион мира принял пас от Родри и с левого края штрафной попал под правую штангу. 5:1! Этот гол оказался последним во встрече.

Финальный свисток зафиксировал разгромную победу Манчестер Сити. "Горожане" сократили отставание от Арсенала до одного зачетного балла при игре в запасе.

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