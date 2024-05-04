Главный футбольный орган страны наконец-то определился с гонорарами для национальной команды за попадание на чемпионат Европы в Германии.

Запланированная сумма расходов УАФ на 2024 год составит около 870 миллионов гривен, сообщает Sport.ua.

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По информации источника, самые большие выплаты будут направлены на функционирование национальной сборной Украины, у которой на очереди выступление в финальной части Евро – около 242 миллионов гривен.

Интересно, что за выход на континентальное первенство УАФ выплатит игрокам, тренерам и обслуживающему персоналу около 140 миллионов гривен.

Напомним, на групповой стадии чемпионата Европы "сине-желтые" сыграют против сборных Румынии, Словакии и Бельгии.

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