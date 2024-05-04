Металлист 1925 еще не знал вкуса побед в весенней части УПЛ, а последний раз торжествовал в начале ноября, когда харьковчане обыграли Черноморец. Начало матча получилось достаточно сухим, но в середине первого тайма Металлист 1925 выглядел более активно в атаке и создал две возможности, но Исенко потянул удары Юсова и Борячука.

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На 26-й минуте харьковчане повели в счете. Забил Безуглый, который без проблем замкнул навес Габелока с углового. Ворскла быстро отыгралась – Кане завершил ударом с линии штрафной интересную комбинацию. Рикошет от защитника дезориентировал Мозиля. Металлист 1925 на перерыв все равно ушел лидером: Габелок перехватил плохую передачу защитника и мощно пробил в дальний угол.

Не успел начаться второй тайм, как Гармаш получил желтую карточку. Ворскла едва не отыгралась на 50-й минуте, но Степанюк ударом головой попал в перекладину, от которой мяч покинул пределы поля. В районе 70-й минуты команды обменялись моментами Капинуса и Скляра, но в обоих эпизодах вратари вышли победителями. А на 79-й минуте Металлист 1925 заработал пенальти. Фелипе не успел выйти на замену и сыграл рукой в собственной штрафной. Юсов уверенно реализовал пенальти.

Концовка игры получилась жаркой, поскольку разгорелось немало конфликтов. Так, Корниенко получил желтую за то, что накричал на арбитра, а Фелипе и Имереков начали выяснять отношения после откровенного нарушения Степанюка. Уже в компенсированное время Ворскла заработала право на пенальти – Безуглый пытался прервать прострел в подкате и сделал это рукой. Степанюк легко реализовал 11-метровый. Перед финальным свистком произошло еще две стычки, но это не помешало подопечным Скрипника удержать победу.

Таким образом, Металлист 1925 набрал 22 очка и оторвался от дна, поднявшись сразу на 14-ю строчку. Ворскла с 30 пунктами осталась восьмой.

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