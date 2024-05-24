Украина, Первая лига, 2-й этап, 10-й тур

Чемпионская группа

Левый берег – Эпицентр – 2:1

Голы: Когут, 86, Сухоручко, 88 – Бендера, 8

Нереализованный пенальти: Кравчук, 27 (Эпицентр)

Виктория – Кудровка – 1:0

Гол: Шаврин, 72

Удаление: Мачелюк, 76 (Кудровка, вторая красная карточка)

ФСК Мариуполь – Агробизнес – 1:1

Голы: Терехов, 3 – Толочко, 27 (п.).

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Левый берег на своем стадионе оформил камбэк с Эпицентром на своем стадионе. Обе команды еще раньше оформили свое участие в матчах плей-офф за выход в элиту, поэтому результат игры не имел для них особого значения. Бендера вывел гостей вперед уже в начале матча, а в середине тайма Кравчук потерял шанс удвоить с пенальти – Даниил не сумел переиграть Виталия Чеботарева. Хозяева не сдались и в конце встречи в течение двух минут перевернули игру с ног на голову, забив дважды подряд. Как следствие, Левый берег набрал 54 очка и финишировал третьим, Эпицентр с 44-мя пунктами четвертый.

Виктория в большинстве дожала Кудровку. Судьбу матча решил единственный гол, забитый в середине тайма. Интересно, что почти сразу гости остались в меньшинстве, но увеличить свое преимущество команда из Сум не смогла. Виктория с 39-ю очками стала седьмой, у Кудровки на 1 балл больше и шестая строчка соответственно.

В еще одном матче ФСК Мариуполь разошелся миром с Агробизнесом. На гол Терехова на 3-й минуте точным ударом в середине тайма с пенальти ответил сын легенды Карпаты Роман Толочко-младший. Агробизнес завершил сезон восьмым, а мариупольцы пришвартовались девятыми.

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