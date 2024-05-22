По сообщению Fabrizio Romano, руководство Аякса достигло договоренности с Ниццей по переходу Франческо Фариоли. Итальянец согласился подписать контракт с амстердамским клубом.

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Как говорится в источнике, стороны уже все между собой согласовали, осталось дождаться официального подтверждения.

Важно отметить, что итальянца перед стартом сезона 2023/24 рассматривал Шахтер. Однако "горняки" решили остановиться на кандидатуре Патрика ван Леувена.

К слову, Фариоли возглавил Ниццу прошлым летом. До этого 35-летний итальянец руководил Аланьяспором, Фатихом Карагюмруком и был помощником Роберто Де Дзерби в Сассуоло и Беневенто.

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