Полузащитник сборной Бельгии Шарль де Кетеларе не будет менять клубную прописку в это межсезонье.

Контракт 23-летнего бельгийца принадлежит Милану. В Аталанте он пока выступает на правах аренды за 3 млн евро, но бергамцы имеют опцию полноценного выкупа за 24 миллиона евро.

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Президент клуба Антонио Перкасси сообщил, что Аталанта воспользуется возможностью сохранить де Кетеларе. "Шарль очень нравится. Мы довольны его игрой и продолжим работать вместе", – сказал функционер в интервью для La Gazzetta dello Sport.

Напомним, два года назад Милан купил де Кетеларе у Брюгге за 35 млн евро. Бельгиец не заиграл у Пиоли (1 асит за 40 матчей, в которых игрок преимущественно выходил на замены). Зато под руководством Гасперини Шарль расцвел (14 голов и 9 ассистов во всех турнирах).

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