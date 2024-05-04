Каталонцы уже готовят новую сделку для своей главной звезды – Артема Довбика.

Жирона работает над новым контрактом для Артема Довбыка, сообщает El gol Digital.

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По информации источника, клуб хочет увеличить сумму отступных за украинца до 100 млн евро.

Напомним, в действующем контракте украинца с каталонцами, который рассчитан до лета 2028 года, прописана клаусула в размере 28 млн евро.

К слову, в текущем сезоне Довбик провел за Жирону 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 7 ассистов. В гонке бомбардиров Артем на 2 мяча опережает Джуда Беллингема (Реал) и Александера Серлота (Вильяреал). Transfermarkt оценивает украинца в 30 млн евро.

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