Матч ЛНЗ – Ворскла состоится сегодня, 24 мая, на стадионе Черкассы-Арена. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно в приложении на Setanta Sports, а также на других провайдерах из списка UPL.TV. Поединок рассудит Анастасия Романюк.

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Чемпионат Украины вышел на финишную прямую. Программу последнего тура, как и положено, открывает матч без турнирного значения – Ворскла неделю назад сняла вопрос о сохранении прописки в УПЛ, а ЛНЗ уже никуда не поднимется с седьмого места. И не потеряет его тоже.

Трудно найти хоть какую-то дополнительную мотивацию для команд. Черкасцы уже и 10 побед одержали, и 30 голов забили, и вообще выдали максимум для новичка УПЛ. Седьмое место – это грандиозный успех. "Скальпов" сильных соперников у них тоже предостаточно. В частности, в предыдущих двух турах туре подопечные Олега Дулуба прибили Колос (3:1) и Зарю (2:1). Остаётся играть разве что ради дополнительных премиальных.

Этот матч имеет значение разве что для Олега Дулуба, ведь в СМИ ходят слухи о смене тренера в Черкассах. Среди преемников называют Романа Григорчука, а еще есть вариант прихода испанских специалистов. Возможно, еще одна уверенная победа ЛНЗ убедит руководство предоставить еще один шанс белорусу.

Ворскла могла бы устроить прощание для своих ветеранов, однако она устроила это в предыдущем туре, в родных стенах. Полтаву покидает нападающий Степанюк, который сегодня не сыграет из-за дисквалификации. Кроме того, о завершении карьеры объявил капитан Чеснаков, которого "заели" травмы – может, на несколько минут он и выйдет, но это все равно произойдет не в родных стенах.

Впрочем, "зелёно-белые" рискуют потерять восьмую позицию, да и завершить сезон с одной победой в последних 10-ти турах как-то несолидно. Ворскляне должны сыграть хотя бы за хорошую точку в сезоне – но если они "забили" на чемпионат сразу после выхода в финал Кубка, то откуда появиться такой мелкой мотивации сейчас?

Тем не менее, в тотальном отсутствии задач на игру можно найти и позитив. Стыков станет меньше, пространства будет возникать достаточно, а футболисты будут иметь право на авантюрные решения. В таких условиях болельщики имеют шанс увидеть красивую игру – будем надеяться, что так оно и случится.

Кадровая ситуация

Травмированы: Норенков – Сиссоко (под вопросом)

Дисквалифицированные: Степанюк (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч ЛНЗ – Ворскла

ЛНЗ: Пеньков – Пасич, Муравский, Салиху, Стасюк – Бойко, Тилль – Наумец, Яшари, Соареш – Бессала

Ворскла: Исенко – Крупский, Хрипчук, Пердута, Якубу – Павлюк, Скляр – Кане, Мякушко, Нестеренко – Ковталюк

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает ЛНЗ фаворитом матча. На победу подопечных Олега Дулуба дают 2.33, а на триумф Ворсклы – 3.20. Ничья была оценена коэффициентом 3.50.

Специалисты не ожидают высокой результативности. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 2.02, аналогичный тотал меньше – 1.88. Гол Молло Бессали умножит вашу ставку на 3.50, а Сергея Мякушко – на 5.00.

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