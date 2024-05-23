Главный тренер Реала планирует выпустить Кепу Аррисабалагу на несколько минут в концовке встречи, сообщает AS.

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Клуб не собирается выкупать баска у Челси, но хочет хоть как-то отблагодарить за совместный сезон. В августе Тибо Куртуа получил тяжелую травму, поэтому Реал экстренно арендовал Кепу. Анчелотти сразу поставил новичка в основу, однако тот допустил несколько ошибок, травмировался и тотально проиграл конкуренцию Андрею Лунину. Несмотря на все, Кепа продолжал старательно выполнять свою работу и всячески помогал даже конкурентам.

25 мая Аррисабалага получит последний шанс сыграть перед Сантьяго Бернабеу. Главный вопрос – кто будет защищать ворота Реала 1 июня в финале ЛЧ против Боруссии Д? Лунин, который стабильно выглядел в течение сезона, или суперзвездный Куртуа, который вернулся тремя "сухими" матчами.

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