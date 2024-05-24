Английские клубы доминировали на уровне с испанскими на протяжении доброго десятка лет. Однако в финале ЛЧ 2023/24 клубов АПЛ не будет. Объясняем, почему так.

Матч Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид состоится уже в субботу, 1 июня. Начало традиционное – в 22:00. Финал Лиги чемпионов 2024 принимает легендарный лондонский стадион Уэмбли. Букмекеры GGBET прогнозируют, что победит команда Андрея Лунина. Коэффициент на победу Реала все еще достаточно привлекательный – 1,63. Угаданная ничья умножит вашу ставку на 4,16. В победу же Боруссии специалисты верят меньше всего – 5,24. Официальный букмекер GGBET прогнозирует, что в финале ЛЧ команды забьют до 3 мячей. Коэффициент на тотал больше 2,5 гола составляет 1,67.

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АПЛ тратит больше всех, но впервые за 9 лет – даже без полуфиналов

Ни одна другая лига на планете не может похвастаться такими трансферными расходами. Английская Премьер-лига по сути живет в своем собственном мире, где может покупать едва ли не любого (ок, Мбаппе и Беллингема не может даже она) по очень завышенным ценам. Просто вдумайтесь в эти сумасшедшие цифры: АПЛ с лета 2019 года подписала новичков на более чем 11 миллиардов евро. Для сравнения итальянская Серия А потратила 5,27 млрд, французская Лига 1 (ПСЖ спас ситуацию) – 3,69, испанская Ла Лига – 3,48. Немецкая Бундеслига замыкает топ-5 с показателем в 3,29 млрд.

Лидс Юнайтед, который этот сезон провел во втором по классу английском дивизионе, имеет более высокие чистые расходы, чем Реал или Барселона за отчетный период. Топ-10 состояла бы исключительно из клубов АПЛ, если бы ее не разбавили ПСЖ и Аль-Хиляль, где владельцы представляют капитал катарских и саудовских шейков. И при этом всем АПЛ не только без команд в полуфинале Лиги чемпионов осталась, но и тотально провалила четвертьфинальную стадию второго по статусу еврокубка. Поэтому впервые с 2015 года представителей чемпионата Англии не было в 1/2 и ЛЧ, и ЛЕ.

Реал и Лунин как главные препятствия

Так почему же тогда АПЛ пережила такое фиаско, которого не знала уже очень давно? Нынешний Манчестер Сити находится в таком качественно стабильном состоянии, что его мог остановить только один клуб на планете. Да и тот в серии пенальти. Реал выиграл все 5 своих финалов за прошедшие 10 сезонов. Никто чаще Мадрида не доминировал за всю историю главного клубного турнира Европы. Однако именно в этот период преимущество "королей" получило такой эффект, который просто парализовал даже более сильных на бумаге соперников. Интересно, что даже исторически оба клуба из Манчестера, которые выигрывали в предыдущем сезоне требл, уже в следующем вылетали именно от Реала в плей-офф ЛЧ.

Пеп Гвардиола особо не мудрил, а делал все, что мог. Но что ты сделаешь против Беллингема, который жертвует собой и отрабатывает в обороне так, будто Джуд – не один из лучших бомбардиров сезона, а просто феноменальная рабочая лошадка. Или против Карвахаля с его двумя лёгкими. А, может, кто-то знает, как закрыть дуэт быстрых и непредсказуемых бразильцев Родриго с Винисиусом? На вершине проекта Карло Анчелотти с его уникальным опытом, умением не только в тактику, но и психологию. И, конечно же, наш Андрей Лунин. Голкипер сборной Украины удостоился самой высокой оценки за всю стадию плей-офф ЛЧ 2023/24 от SofaScore (9,6). В серии пенальти вновь показал свой класс в игре на ленточке. А до того Лунин выдал 8 сейвов в игровое время, отведя в итоге 2,44 ожидаемого гола.

Чемпионская гонка съела обоих претендентов

Реал мог позволить себе солидную ротацию в Ла Лиге. Бавария уже не решала на момент битвы с Арсеналом особых задач в Бундеслиге. Арсенал и Ман Сити же вели настолько плотную борьбу, что о таком регулярном отдыхе для всей основы могли только мечтать. Плюс дополнительные ресурсы для команд в Англии съедает насыщенность кубковыми турнирами – их больше, как больше и самих матчей, со всеми этими возможными переигровками.

Еще на рубеже марта и апреля суперкомпьютер OPTA прогнозировал с вероятностью в 80%, что АПЛ получит все 5 мест в ЛЧ на следующий сезон. Однако синхронный провал трех грандов, а также Астон Виллы и Вест Хэма, не оставил шансов на подобное. Хотя это фиаско все равно больше похоже на аномалию. Если взять предыдущие 6 сезонов, то АПЛ в финалах ЛЧ была представлена больше всего. Один Ливерпуль трижды бывал там, Манчестер Сити на уровне с Реалом (по 2). А еще были Тоттенхэм и Челси, у которых за упомянутый период финалов столько же, сколько у всех команд Италии (только Интер), Германии (Бавария оставалась одинокой до нынешнего сезона) и Франции (ПСЖ). Лишь в поломанном "коронавирусном" сезоне обошлось без АПЛ.

Интенсивность АПЛ забирает слишком много, но это не предел

Недавно Футбольная обсерватория CIES выкатила интересную статистику. Ни одна другая лига мира не стоит рядом с АПЛ по количеству рывков, спринтов и ускорений. Скорость этого топ-чемпионата стоит на каком-то внепланетном уровне, сравнивая с другими. Та же Ла Лига медленнее едва ли не вдвое, замыкая десятку рейтинга. Бундеслига вообще плетется в хвосте. Все это влияет на качество восстановления и дает шансы клубам, чемпионаты которых значительно менее интенсивны.

Манчестер Юнайтед и Ньюкасл в какой-то момент вообще развалились, не выдержав темпа баталий на нескольких фронтах. И если у "сорок" хоть была группа с Миланом и двумя будущими полуфиналистами, то МЮ досталась куда более легкая группа – датский Копенгаген и турецкий Галатасарай не выглядели непроходимыми соперниками. Как следствие, погнались за двумя зайцами – не вышли из группы Лиги чемпионов и выпали из топ-4. Ранее нечто похожее случалось с Ливерпулем. Нетрудно спрогнозировать, что Астон Виллу ждут непростые времена со следующего сезона.

По сути лишь Арсенал и Манчестер Сити выдержали дистанцию, но в решающий момент плей-офф ЛЧ дали слабину и они. Свежести не хватило и нынешней, и бывшей командам Александра Зинченко. А еще опыта, ведь для тех же "канониров" это был первый четвертьфинал еврокубковый за 15 сезонов, тогда как Бавария за это же время успела 4 раза побывать в финалах и дважды победоносно поднять кубок чемпионов над головой.

Однако АПЛ до сих пор остается на уровне с Ла Лигой: по 7 финалов ЛЧ за 10 сезонов. В новом сезоне возвращается Ливерпуль, хоть и без Клоппа, но с Арне Слотом, выходившим недавно в финал более скромного еврокубка. Ман Сити стремится сравняться с "красными", которые трижды играли решающий матч ЛЧ за 5 лет. Арсенал попытается не только наконец добыть золото АПЛ, но и превзойти исторический успех команды Венгера с ее проигранным единственным пока что финалом ЛЧ (2006 года).

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