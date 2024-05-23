38-летний Карсон присоединился к Манчестер Сити в 2019 году и с тех пор провёл на поле 107 минут в официальных матчах. Это не помешало ему завоевать целых 11 титулов в составе "горожан". Пеп Гвардиола очень ценит то, какое влияние Карсон оказывает на своих партнёров в раздевалке команды и даже закрывает глаза на проступки голкипера. На днях вратаря-ветерана выгнали из греческого ресторана за драку.

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В четверг, 23 мая, Сити на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с Карсоном до лета 2025 года. Следующий сезон станет для Скотта 21-м в его профессиональной карьере. "Я с нетерпением жду еще одного сезона в составе этой невероятной команды. Каждый день я усердно работаю и узнаю что-то новое от Пепа, Хаби Мансисидора и группы игроков мирового класса. Надеюсь, я смогу и дальше помогать нашим вратарям демонстрировать свои лучшие результаты, поскольку мы боремся за еще большее количество трофеев", – сказал Карсон.

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