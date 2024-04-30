По информации ТаТоТаке, матча за Суперкубок Украины-2024 будет отменен. Отмечается, что "выставочная игра с потенциально высоким по военным меркам скоплением болельщиков – не ко времени". Клубы получат анкеты, чтобы утвердить это решение на официальном уровне.

Арбитрам УПЛ существенно поднимут зарплаты – источник озвучил новые суммы гонораров судей

По просьбе главного тренера олимпийской сборной Украины Руслана Ротаня и ряда клубов, игроки которых формируют национальные сборные, старт сезона 2024/25 сдвинут на неделю. Базовая дата проведения 1-го тура новой кампании – 10 августа.

Скорее всего, следующий сезон клубы УПЛ завершат в начале июня. Также сообщается, что клубы в новом сезоне намерены свести количество перенесенных матчей к минимуму.

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