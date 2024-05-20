Евро-2024, U-17, первый тур группового этапа

Группа А

Сербия – Украина – 1:0

Гол: Макевич, 2

Безумный марафон крупных турниров начинала наша команда U-17, которая впервые за 7 лет пробилась в финальную часть Евро в этой возрастной категории. Подопечным Юрия Мороза выпала честь одними из первых выйти на поля Кипра. Соперник – Сербия, которая считалась незначительным фаворитом группы А.

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Сборная Украины не пропустила ни одного гола на втором этапе отбора, но тут пришлось вытаскивать мяч из сетки уже на 2-й минуте. Опорная зона осталась абсолютно голой, и Макевич с 25 метров бахнул в девятку.

От надежности обороны "сине-желтых" не осталось и следа. Цветкович в течение одной атаки дважды мог в упор расстреливать Макаренко. Кипер СК Днепр-1 успел перехватить прострел, а затем форвард сербов сам запутался в своих ногах.

С середины тайма Украина начала подавать признаки жизни. Лучший бомбардир Степанов наконец-то зацепился за мяч в штрафной площади, но Йованович ногой парировал удар. Похожий сейв совершил и Макаренко. Тайм завершился супермоментом Украины. Оличенко подкараулил обрезку Рогановича и запустил Степанова почти на рандеву с вратарем. Представитель Байера решил пробивать в касание – мимо стойки.

Мороз в перерыве провел две замены. Один из "джокеров" едва не сработал через полторы минуты. Богдан Редушко головой подрезал мяч в ворота, но Йованович снова надежен. Хавбек Динамо очень активно вошел в игру, нанеся еще два удара. Безуспешно.

Украина доминировала на протяжении второй половины, однако наткнулась на стену. Вукашин Йованович безупречно действовал в рамке, на выходах, да еще не стеснялся помогать защитникам в розыгрыше. На 90+6 вратарь Партизана был бессилен, но Степанов снова пробил неточно. Финальный свисток зафиксировал минимальное поражение Украины. Никакой трагедии делать не нужно – 2/3 матча были оптимистичными, а впереди встречи с менее статусными чехами (23 мая) и киприотами (26-го).

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