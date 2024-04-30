Полесье потеряло ведущего форварда до конца сезона, – СМИ
20:40 - Читати українською
Нападающий Полесья Филипп Будковский больше не сможет помочь команде в текущем сезоне.
Будковский посетил домашний матч Полесья против Ворсклы – нападающий житомирян продолжает восстанавливаться после перелома гайморовой кости на лице, сообщает Sport.ua.
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Отмечается, что Филипп с каждым днем чувствует себя все лучше, однако в этом сезоне сможет присутствовать на матчах Полесья лишь на трибунах.
В текущем сезоне Будковский сыграл в 20 матчах за Полесье, в которых отметился 5 голами.
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