Нападающий Полесья Филипп Будковский больше не сможет помочь команде в текущем сезоне.

Будковский посетил домашний матч Полесья против Ворсклы – нападающий житомирян продолжает восстанавливаться после перелома гайморовой кости на лице, сообщает Sport.ua.

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Отмечается, что Филипп с каждым днем чувствует себя все лучше, однако в этом сезоне сможет присутствовать на матчах Полесья лишь на трибунах.

В текущем сезоне Будковский сыграл в 20 матчах за Полесье, в которых отметился 5 голами.

Полесье победило Ворсклу, продолжив борьбу за еврокубки – полтавчане довели безвыигрышную серию до шести туров