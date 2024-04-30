Карло Анчелотти доверился Лунину, но не двум суперзвездам. Бавария успела восстановить лидеров

Стартовый состав Реала особо не удивил. Вопросы возникали только по правому центральному защитнику – Милитао восстановился, дважды вышел на замену (в частности, против Манчестер Сити) и провел полный матч против Сосьедада на выходных. Провел нормально, но был ли он готов к Баварии? Карло Анчелотти дал отрицательный ответ.

Ожидалось, что вместо Эдера сыграет Чуамени. Орельен попал в старт – однако не в роли центрбека, а опорником, хотя все эксперты ставили на эту позицию Камавингу. Пару Рюдигеру в центре обороны составил Начо. Дисквалифицированного Карвахаля прогнозируемо закрыл Васкес, а Лунин снова появился в основе.

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Бавария рисковала выйти на Реал без Сане, Мусиалы, Лаймера, Упамекано, Де Лигта и Дэвиса. Все они получили травмы на выходных – их участие оставалось под большим сомнением. Потери выглядели слишком серьезно, но мюнхенским врачам удалось поставить на ноги всех, кроме Маттейса.

Лерой, Джамал и Конрад попали в основу, а все остальные остались в запасе. В том числе и Гнабри, возвращение которого анонсировал Томас Тухель. Коуч "рекордмайстера" даже гарантировал гол от Сержа, однако вингера решили поберечь – вместо него выпустили Мюллера.

Смелый старт Баварии поразил Реал. Лунин помог удержаться в игре

Томаса Тухеля критиковали за поединок с Арсеналом, ведь Бавария продемонстрировала слишком осторожный футбол. С Реалом все было иначе – с первых же минут немцы не просто оказали интенсивное давление, но и выбрали очень смелую модель игры. Они уверенно продвигали мяч сквозь прессинг-тройку "сливочных", позволяя себе разрезные пасы еще на стадии билд-апа.

На стадии развития атаки фулбеки поднимались очень высоко, а вингеры (а отчасти и центрхавы) выполняли рывки в полуфланги и зону подбора. Отчасти впереди формировалась целая пятерка. Реал вынужден был садиться в пятерку из-за опускания Вальверде, что влекло за собой другие опускания и общее прижимание.

Картину довершала смелая игра задней линии. Дайер и Ким поднимались за центральный круг и поджимали агрессивную структуру атаки, высоко встречая мадридцев при переходных фазах. Садясь же в низкий блок, "рекордмайстеры" перекрывали пространство в опорной зоне схемой 4-4-2. Реал и без того имел огромные проблемы с продвижением – отчасти возникали ситуации, где за весь центр поля отвечал один Чуамени.

Бавария имела огромное территориальное и игровое преимущество в начале встречи. Команда к 16-й минуте вела по ударам со счетом 6:0 (4 раза стреляя из пределов штрафной площади), наиграв на 0,33 xG. Лучший момент хозяева создали уже на 1-й минуте – Сане открылся на левом краю штрафной и пробил с близкого расстояния, однако Лунин парировал ногой!

На 6-й Кейн получил пас пяткой от Сане и из пределов штрафной пробил в руки Лунину. Еще через минуту защитники Реала прозевали рывок Лероя, а тот принял проникающий пас и нанес удар с левой половины штрафной. Над ближней девяткой! На 9-й же минуте Кейн попытался перебросить Лунина с центра поля, однако мяч прошел выше.

Бавария дала Реалу дышать. Кроос и Винисиус быстро наказали

К сожалению для фанов мюнхенцев, долго поддерживать столь высокий темп "рекордмайстер" не смог. Еще к 20-м минутам давление Баварии начало ослабевать. Прессинга у хозяев не было и раньше, а теперь задняя линия Реала начала чувствовать себя намного легче – а в эту линию постоянно опускался Кроос.

Реал постепенно перехватил контроль над мячом, успокоив игру из-за владения. А затем все чаще стали заметными диагонали Тони. Его влияние усиливалось с каждой минутой – в общем, в первом тайме Кроос отдал 48 передач, 47 из которых оказались точными.

В конце концов, эта гениальность вылилась в шедевральный гол, который немец организовал на пару с Винисиусом. Жуниор на 24-й минуте расположился перед Кимом, вытащил центрбека повыше, а затем убежал от него на рывке – Кроос же, получив полную свободу, запустил разрезной пас сквозь все линии. Выход один на один, гол. 0:1! Реал забил первым же ударом по воротам.

На самом деле, гол не такой уж и индивидуалистский. Во-первых, склонность центрбеков Баварии к высоким выдергиваниям тревожила даже на старте встречи – играть так против Винисиуса рискованно. Во-вторых, мюнхенцы уделили слишком мало внимания Кроосу. В-третьих, частично сработала идея Карло Анчелотти из матча против Сити, когда Родриго начинал слева, а Винисиус располагался на позиции левого форварда.

Это был первый и последний момент Реала в первом тайме. До перерыва мадридцы нанесли еще два удара (один со стандарта). Столько же позволили Баварии. Тем не менее, контроль над игрой принадлежал именно испанцам.

Реал провалил начало второго тайма. К Лунину тоже есть вопросы.

Реал продолжал контролировать игру и после перерыва. Более того – на 51-й минуте "сливочные" могли удвоить свое преимущество усилиями Крооса, которого на левом фланге нашел Беллингем. Тони сместился к углу штрафной и бахнул в дальнюю девятку, однако Нойер выполнил эффектный сейв!

Казалось, что у Баварии все плохо. Еще и Горецка сломался, поэтому в раздевалке его пришлось заменить на Геррейру. Тем более неожиданным стал гол мюнхенцев на 53-й – Сане открылся на правом фланге, прошел в штрафную и нанес чрезвычайно мощный удар под ближнюю штангу. Лунин среагировать не успел. 1:1!

Еще более неожиданным оказался пенальти, который на 56-й минуте заработал Мусиала. Джамал ворвался в штрафную и получил по ногам от Васкеса, хотя с хавбеком Баварии играло еще два футболиста. Кейн спокойно переиграл Лунина с "отметки" – 2:1!

Нельзя сказать, что Реал прямо таки развалился на фоне этих неудач, однако впереди команда ничего интересного не создавала. Позади же постоянно возникали пожары, которые Бавария обязана была конвертировать в голы. Так, на 66-й минуте Кейн пробивал с левого края штрафной с рикошетом от Рюдигера – мяч прошел рядом с дальней штангой!

Последующий угловой завершился замыканием Даера, однако Лунин поймал сферу. Еще через несколько минут Андрей выбил навес Киммиха с левого фланга – Дайер оказался на подборе и нанес удар, однако попал в Лаймера. От Конрада мяч прикатился в руки украинца.

Карло Анчелотти пытался потушить эти пожары, выпустив Камавингу в опорную зону и опустив Чуамени на позицию центрбека. Это не помогало, поэтому на 75-й минуте на поле появились Модрич и Браим Диас. Они вышли вместо Крооса и Беллингема, а это невероятно смелый ход.

Бавария не дожала Реал – и снова была наказана Винисиусом

Трудно сказать, подействовали ли замены "бланкос". Вряд ли они могли дать столь быстрый эффект, но уже с 70-х минут игра приняла характер качелей. Реал начал контратаковать, причем особенно выделялся Винисиус. На 79-й минуте бразилец мог и счет сравнять, получив шикарный перевод от Модрича и пробив с левого края штрафной – впрочем, Нойер выручил Баварию.

Мюнхенцы же постепенно перестали отвечать выпады "королевского клуба", хотя на последнюю 10-минутку Тухель выпустил Гнабри. Реал задыхал окончательно, а на 82-й минуте наказал соперника. Винисиус обыгрался с Родриго и влетел в штрафную, а там его принял на бедро Ким – пенальти! Жуниор спокойно переиграл Нойера, сравняв счет. 2:2!

Этот момент стал последним во встрече. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Теперь все решится в Мадриде.

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