“Вчера на официальном ресурсе ФИФА была опубликована фотография, на которой изображен игрок страны-террориста. Это вызвало откровенный шок и настоящее удивление всей украинской, европейской и мировой футбольной общественности.

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Тем более, что сборная страны-террориста дисквалифицирована с чемпионата мира по футзалу. Соответственно, руководство УАФ немедленно обратилось в ФИФА официальным письмом с нотой протеста. P.S. По состоянию на сейчас изображение удалено с официальных ресурсов ФИФА. Надеемся на неповторение таких нелепых ошибок в будущем", – сообщила пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Нынешний чемпионат мира по футзалу состоится в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября. Сборная Украины прошла отбор и узнает свою группу на жеребьевке 26 мая. К счастью, ранее ФИФА хватило совести дисквалифицировать Россию.

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