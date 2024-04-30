"Мы можем подтвердить, что Виталий Миколенко получил травму связок голеностопного сустава во время мерсисайдского дерби на прошлой неделе.

Киборг Миколенко погасил Салаха и нивелировал эффект Мудрика – Англия бушует из-за судьи, который спасает 2 украинских звезд

Виталий прошел осмотр у специалиста, который показал, что операция ему не нужна. Однако он не будет доступен для Эвертона до конца сезона", – говорится в заметке Эвертона в твиттере.

Напомним, в матче 29-го тура АПЛ Миколенко в конце первого тайма неудачно приземлился после верховой дуэли с Дарвином Нуньесом и на второй тайм уже не вышел. В текущем сезоне украинский защитник отыграл за Эвертон в 34 играх, забив два гола.

Эвертон побил Ливерпуль в дерби, украв шансы Клоппа на титул – героический Миколенко сорвал овации после жуткой травмы

We can confirm Vitalii Mykolenko suffered an ankle ligament injury during last week's Merseyside derby.



Vitalii has been assessed by a specialist, who revealed he will not require surgery. However, he will not be available for #EFC for the remainder of the season. — Everton (@Everton) April 30, 2024