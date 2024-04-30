Сезон для Миколенко завершен: Эвертон объявил о сроке восстановления защитника сборной Украины
Защитник Эвертона Виталий Миколенко не сможет помочь "ирискам" до конца текущего сезона.
"Мы можем подтвердить, что Виталий Миколенко получил травму связок голеностопного сустава во время мерсисайдского дерби на прошлой неделе.
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Виталий прошел осмотр у специалиста, который показал, что операция ему не нужна. Однако он не будет доступен для Эвертона до конца сезона", – говорится в заметке Эвертона в твиттере.
Напомним, в матче 29-го тура АПЛ Миколенко в конце первого тайма неудачно приземлился после верховой дуэли с Дарвином Нуньесом и на второй тайм уже не вышел. В текущем сезоне украинский защитник отыграл за Эвертон в 34 играх, забив два гола.
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