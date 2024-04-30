Защитник Борнмута Илья Забарный может сменить клубную прописку уже этим летом. К ряду претендентов на украинца присоединился мадридский Атлетико, сообщает ВЗБІРНА.

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По информации источника, 21-летний защитник должен заменить в команде Диего Симеоне Акселя Витселя – опытному бельгийцу уже перевалило за 35.

"Матрасники" пока готовы предложить за футболиста лишь 25 миллионов евро, что пока не устраивает Борнмут, но ситуация может измениться после успешного выступления Ильи на Евро-2024.

К слову, ранее интерес к Забарному приписывали Ливерпулю, Тоттенхэму и Баварии.

Напомним, в текущем сезоне Илья сыграл за "вишен" в 39 поединках, в которых забил 1 мяч. Его контракт с англичанами действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 28 млн евро.

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