"Через два-три года я выйду на пенсию и сосредоточусь на помощи своему региону и людям, которые заслуживают этого за то, что они делали на протяжении многих лет. Я привязан к Фильине-Вальдарно, я там вырос. Потом я играл в молодёжной команде Фильине и пять лет в основной команде. Я должен поблагодарить тех, кто меня воспитал, тренеров и всех, кто был частью моей карьеры.

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Сегодня я пью кофе со своим давним другом Валерио Пианиджани. Точно так же, как в последние дни я посетил местную тренировку детей до 12 лет и увидел настоящий футбол. Я вернулся домой и я счастлив.

Берлускони не захотел видеть меня в Милане? Если бы не это решение, я не тренировал бы великий Наполи", – цитирует Сарри Gazzetta dello Sport.

Напомним, что по ходу этого сезона Маурицио был уволен из Лацио.

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