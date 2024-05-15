Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, почему Георгий Судаков не попал даже в заявку Шахтера на решающий бой в Кубке Украины.

“К сожалению, Судаков получил повреждение. Надолго ли он выбыл? Надеюсь, что ненадолго”, – поделился Ребров на предматчевой студии в эфире канала ICTV.

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Добавим, что Георгий сыграл почти полный матч против Динамо – Судакова заменили на 84-й минуте. Хавбек решил судьбу чемпионства, забив единственный гол с пенальти.

В текущем сезоне Судаков провел 34 матча за Шахтер, в которых отметился 10 голами и 6 ассистами. Уже в июне сборная Украины начнет участие на Евро-2024, а Георгий является основным игроком "сине-желтых".

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