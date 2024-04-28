Центральным событием тура стало дерби Северного Лондона, в котором Тоттенхэм принимал Арсенал. Встреча имела большое значение для коллективов. “Канонирам” для сохранения надежд на чемпионство необходимо побеждать в каждом матче, а “шпоры” должны сокращать дистанцию до зоны ЛЧ. Они отставали от четвертой позиции на семь очков, но имели две игры в запасе.

К несчастью, столь важный поединок снова начался без Зинченко. Украинец остался в запасе в четвёртом матче подряд, а его позицию закрыл Томиясу. Вдвойне досадно, что Арсенал спокойно справился с очередным топом АПЛ и без помощи Саши. Первый тайм на "Тоттенхэм Стедиум" превратился в настоящий ужас для хозяев.

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Уже на 14-й минуте "пушкари" забили вследствие разрезной передачи Парти и прострела Эдегора на Хаверца. Мартин оказался в офсайде, поэтому гол не засчитали – но через минуту Арсенал забил ещё. Сака исполнил подачу с углового, а Хёйбьерг подрезал мяч в свои ворота. 0:1. Это был пятый автогол в дерби Северного Лондона в АПЛ, причем все пять провели "петухи".

Тоттенхэм круто среагировал. На 20-й минуте Ромеро продавил Эдегора и замкнул навес с углового (мимо дальней штанги), а на 21 он же пробил головой с минимального расстояния. Штанга вступилась за Арсенал! Ровно через минуту "шпоры" таки прошили Райю – Ван Де Вен подхватил мяч в штрафной после лонгшота Порро и обыграл голкипера, однако гол не засчитали. Офсайд.

А потом всё посыпалось. На 27-й минуте Сака принял проникающий пас от Хаверца, качнул Дэвиса в штрафной и пробил в дальний нижний – 0:2! Ещё через три минуты на газон присел Вернер, которого пришлось заменить, а на 38-й минуте случился разгром. Хаверц замкнул подачу Райса с углового. 0:3!

Тоттенхэм был в шоке, хотя и мог отыграть один гол на 45-й минуте. Сон отозвался на шикарное заброс от Порро и нанес удар метров с 12-ти, но мяч улетел в небо. В заключении, отдыхать команды отправились по разгромному счету в пользу Арсенала.

Opta весело подсчитывала рекорды подопечных Микеля Артеты. Сака забил 15-й гол в текущем чемпионате, оформив свой наиболее результативный сезон в АПЛ. Кроме того, Букайо забил Тоттенхэму в АПЛ как дома, так и на выезде – он является первым англичанином в составе Арсенала со времен Яна Райта (сезон 1993/94), которому удалось установить это достижение.

В начале второго тайма отличиться мог конкурент Зинченко, который в падении замыкал подачу Райса со стандарта. Точности японцу не хватило. Хаверц же на 54-й минуте мог отдать второй ассист, покатив вдоль штрафной на Сака – Букайо стрелял метров с четырёх, но Викарио исполнил фантастический сейв. Тотнем огрызнулся подачей с замыканием Ромеро (над перекладиной).

У "канониров" всё шло нормально, однако на 64-й минуте Райя решил возродить интригу. Голкипер допустил максимально простую обрезку, подарив мяч Ромеро – и Кристиан наконец-то переиграл Давида, пробив метров с 15-ти. 1:3! Казалось, что сейчас начнётся экшн.

Действительно, в последующие 10 минут Тоттенхэм поднял темп, но ничего интереснее нескольких нервных эпизодов хозяева не создали. Постепенно гости выровняли игру. Уже на 80-х минутах все ждали спокойной победы подопечных Микеля Артеты – но Арсенал не был бы Арсеналом, если бы не создал себе проблемы на ровном месте.

На 86-й минуте Райс пытался выбить мяч из собственной штрафной, но вместо этого с размаху ударил по ноге Дэвиса.

Майкл Оливер посмотрел видеоповтор и назначил пенальти, который уверенно реализовал Сон – 2:3! Артета сразу же отреагировал оборонительной заменой, бросив в бой Кивиора. Зинченко так и не вышел в поле. Арбитр же компенсировал шесть минут.

Тоттенхэм устроил эпичный штурм, однако моментов так и не создал. Финальный свисток зафиксировал победу "канониров". Благодаря этому успеху Арсенал оторвался от Манчестер Сити на четыре очка. – впрочем, "горожане" сыграли на два матча меньше.

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