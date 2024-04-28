Манчестер Сити заочно короновали на очередное чемпионство, однако пока интрига в борьбе за золото живет. "Горожане" начинали тур, держась в четырех очках от первой позиции, поэтому на выезде в Ноттингеме нужно было побеждать. Любая осечка для подопечных Пепа может стать роковой.

Все ожидали легкого триумфа Сити, однако поединок оказался не таким уж простым. "Лесники" нанесли больше ударов и превосходили гранда по ожидаемым голам – причем вдвое. Впрочем, хозяева демонстрировали фантастическую расточительность.

Партнер проєкту – ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Крім цього, компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube, а також активно допомагає нашим захисникам з 93 ОМБр.



В частности, на 38-й минуте Айну исполнил подачу с левого фланга на дальнюю штангу, а Монтиэль сбросил мяч вдоль пустых ворот. Вуд должен был замыкать, но не попал по мячу На 45-й же Эдерсон выпустил сферу из рук при перехвате подачи с углового, а Мурильо наказал ударом с метра – и попал в перекладину!

Сразу после перерыва Вуд мог исправиться за ошибки, откликнувшись на прострел Эланги. Крис пробивал с линии вратарской, однако попал в ногу Гвардиола. На тот момент в воротах "горожан" уже стоял Ортега, ведь Эдерсон снова получил повреждение.

Манчестер Сити своими моментами пользовался гораздо лучше. Де Брюйне пристрелялся на 5-й минуте, ворвавшись в штрафную и качнув защитника, однако его последующий выстрел с рикошетом парировал Селс. Зато на 32-й минуте никто спасти не смог – Кевин исполнил подачу с углового на ближнюю стойку, а Гвардиол отклеился от Мурильо и пробил головой. 0:1!

У наступному турі АПЛ Челсі вдома приймає Тоттенхем. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "сині" мають трішки більше шансів на успіх у дербі. Коефіцієнт на перемогу команди Мудрика – 2,31. Звитяга "шпор" оцінена в 2,75, а нічия – 4,15. Фахівці очікують дуже результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,34, тоді як на тотал менше можна поставити за 3,19.

Это были все моменты гостей в первом тайме. Во втором их создали немногим больше. Была классная комбинация между Кевином, Холандом и Альваресем с выстрелом последнего – получилось неточно. На 68-й бельгиец бил сам с дуги перед штрафной, однако Селс вытащил мяч из-под левой штанги. В конце концов, на 72-й "горожане" забили во второй раз.

Холанд, вышедший на замену за 10 минут до этого, принял передачу от Де Брюйне, влетел в штрафную, качнул Мурильо и переиграл кипера. 0:2! После этого все вопросы о победителе были закрыты, хотя Ноттингем не сдавался. В конце встречи Хадсон-Одой закрутил мяч из угла штрафной в дальнюю девятку, однако Ортега исполнил красивый сейв.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал триумф подопечных Пепа Гвардиолы. Манчестер Сити набрал 79 очков, вплотную приблизившись к Арсеналу – между лидерами АПЛ одно очко, но у "горожан" есть игра в запасе.

Ливерпуль не смог победить Вест Хэм – боевая ничья почти отцепила Клоппа от борьбы за чемпионство