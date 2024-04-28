Заря и Оболонь в рамках 26 тура УПЛ 2023/24 победителя не определили (0:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Для Оболони поединок против Зари имел чрезвычайно большое значение. "Пивовары" только поднялись в зону переходных матчей, но от падения в зону вылета команду отделяли всего два зачетных балла. С другой стороны, победа приблизила бы киевлян к выходу из четверки аутсайдеров – до спасительной 12-й строчки оставалось бы только одно очко.

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Заря тоже не решила вопрос сохранения прописки, поэтому мотивация была серьезной у обоих коллективов. Как следствие, болельщики увидели эффектный первый тайм с кучей ярких моментов. Луганчане начали лучше, но киевляне постепенно очнулись, расчехлив свои дальнобойные пушки.

Подопечные Юрия Коваля могли открывать счет уже на 1-й минуте с углового, который на ближней штанге запер Батагов. Мяч прошел мимо девятки. Следующего острого эпизода пришлось ждать до 24-й минуты – это Герреро отозвался на проницаемый пас, пробив с левого края штрафной в ближний угол. Федоривский парировал!

Еще через три минуты Яцык открылся на линии штрафной, принял пас и сбросил мяч правее на Кирюханцева. Игорь оттуда прострелил, однако Яцык не смог запереть – Антюх же, подхватив сферу в метрах 12-ти от ворот, запустил ее над каркасом!

Наказание за расточительство могло прилететь на 31-й минуте, когда Карась решился на удар с левого фланга (ну или это была такая подача) – мяч неожиданно улетел за шиворот Турбаевскому, но Никита перевёл его над перекладиной! На 32-й же Осман бахнул с дистанции, попав в штангу ворот луганчан!

Впрочем, Заря не испугалась. Уже на 34 команда провела атаку с кроссом Кирюханцева, который с линии вратарской замыкал Яцык. После его удара головой мяч прошел в сантиметрах от дальней штанги.

Последнее слово в первом тайме осталось за киевлянами. На 45-й минуте Черненко мог забивать с левого края штрафной, подхватив отскок и пробив с лета – впрочем, сфера прошла мимо ближнего угла. В заключении, отдыхать футболисты отправились при нулях на табло.

Во втором тайме быстрее проснулась Оболонь. Всего через минуту после начала Тарануха обыгрался с Краснопиром (Олег выдал классную скидку), влетел на правую половину штрафной и устроил в дальний нижний. Турбаевский спас Зарю!

Луганчане ответили на 55-й, хотя в этом помог соперник. Бутко выполнил прострел, мяч срикошетив, вследствие чего Лукьянчук махнул мимо – и позволил Герреро пробить метров с пяти. Будь голу, если бы не фантастический сейв Федоровского.

После этого активность команд начала падать. Для киевлян это типично, а вот луганчане несколько удивили. До завершающей части второго тайма они не создали ничего, кроме подачи Бутка на Горбача – Федоровский спокойно взял его удар головой.

Растущая усталость могла даже вылиться в удаление Башича за грубый подкат в ногу сопернику, однако арбитры ограничились желтой карточкой.

Оболонь тоже не впечатляла, хотя имела реальный голевой момент. Его на 67-й минуте упустил Тарануха, замыкавший прострел вдоль линии вратарской. Мяч полетел над перекладиной. На 80-х минутах "пивовары" устали настолько, что Краснопира схватила судорога, а Федоровскому стало плохо (ну или он получил повреждение). Олегу даже было тяжело выбить мяч.

Последний факт изрядно тревожил Валерия Иващенко, ведь он провел уже пять замен, а прошло только 84 минуты. Команда рисковала остаться без голкипера, но Олег нашел силы продолжить игру. Его же партнеры могли вырвать победу над 88-й, однако Краснопир при замыкании прострела Прокопчука вдоль вратарского махнул мимо мяча.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Оболонь набрала 22 очка и осталась тринадцатой – от зоны прямого вылета, как и от спасительной двенадцатой строчки, киевлян отделяют три зачётных балла. Заря с 27 пунктами держится одиннадцатой.

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