В среду, 15 мая, Жирона официально объявила о продлении контракта с Блиндом до лета 2026 года. 34-летнему левому защитнику удалось провести убедительный сезон и стать одним из незаменимых игроков каталонской команды – он провёл за "красно-белых" в чемпионате 33 матча и стал пятым наиболее используемым игроком после Гассаниги, Алейша Гарсии, Мигеля и Савио.

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Прежний контракт Блинда с Жироной был рассчитан до лета 2025 года. Он присоединился к каталонцам прошлым летом, совершив трансфер на правах свободного агента из Баварии. Сезон 2023/24 стал для Жирона самым успешным в истории клуба – по его итогам команда гарантировала себе участие в Лиге чемпионов.

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