Наполи расписал ничью с Ромой (2:2) в рамках 34-го тура Серии А. Читайте счет и обзор матча на "Футбол 24".

Даниэле Де Росси жаловался, что руководство лиги не пошло навстречу. Три дня назад Рома доигрывала матч с Удинезе, сегодня встреча с Наполи, Далее – Байер, Ювентус, Байер, Аталанта. Каждые три дня матчи с топ-соперниками.

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как римляне в таком графике пытаются добыть в борьбе путевку в Лигу чемпионов. К счастью, в этом сезоне для этого есть больше шансов, ведь Серия А уже получила дополнительную путевку благодаря успехам клубов в еврокубках.

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Наполи после чемпионства настолько сдал, что уже не претендует на что-нибудь серьезное. За последние шесть матчей команда Франческо Кальцоны победила только однажды. Впрочем, сегодня это не имело значения. Первый тайм "партенопейцы" провели, как положено фавориту. Единственное, что удавалось Роме – это обороняться.

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Хозяева атаковали много и разнообразно. Высоким прессингом зажимали римлян у их ворот, отбирали мяч и находили возможности для ударов. До перерыва нашли 14! Наиграли на 1, 40 xG. Однако Хвичи, Осимхену и Ди Лоренцо не хватало точности. Рома же имела парочку перспективных стандартов, но ноль ударов в плоскость.

Во втором тайме ситуация поменялась. "Джалоросси" перехватили инициативу. Наполи мог наказывать в контратаке, но Манчини подстраховал после удара Лоботки. В следующей же атаке Рома заработала пенальти. Жезус не успел к мячу, но успел дать по ноге Азмуну. Рефери даже без VAR разобрался в эпизоде. Дибала с 11 метров пробил столь точно, что Мерету не помогло даже то, что он угадал угол.

Пропущенный гол помог Наполи проснуться. Чтобы отыграться, понадобилось всего 5 минут. Помог прессинг и фарт. Каюсте высоко отобрал мяч, а бить доверил Оливере. Рикошет после удара уругвайца не оставил шансов Свилару. 1:1.

Да и все. После этого мы вернулись к сценарию первого тайма, в котором доминировал Наполи. Осимхен, выиграв забег в Манчини, должен был забивать, но гостей еще раз спас голкипер. В конце встречи ему нашлось более сложное задание. Дважды заработал пенальти. Бить ушел Осимхен и на этот раз не оставил Свилару никаких шансов.

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Казалось, теперь все в движениях Наполи. Однако Рома не сдалась, сравнив счет на 89-й. Очень символический гол. Ассистировал Н'Дика, недавно переживший жуткий вечер из-за подозрений на проблемы с сердцем, а убил Абрахам. Это первый гол англичанина в сезоне, до апреля англичанин не играл из-за травмы.

Ничья оставила Рому на пятом месте турнирной таблицы Серии А, а Наполи– на восьмом. Подопечные Даниэле Де Росси рискуют потерять лигочемпионовскую позицию, ведь Аталанта отстает всего на два очка, имея игру в запасе.