Лион обыграл Монако (3:2) в 31 туре чемпионата Франции. Обзор и результаты игры читайте на "Футбол 24".

Лига, 1, 31 тур

Лион – Монако – 3:2

Голы: Ляказетт, 23, Бенрама, 26, Фофана, 84 – Бен-Йеддер, 1, 61

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Монако нужна была победа, чтобы отсрочить чемпионство ПСЖ. Для монегасков все складывалось хорошо. Команда Ади Хюттера забила быстрый гол. Впрочем, еще до перерыва Лион сумел дважды забить. Во втором тайме Бен-Йеддер сделал счет ничейный, но Фофана под конец игры вывел "ткачей" вперед.

Проигрыш Монако официально сделал ПСЖ чемпионом, поскольку монегаски отстают теперь от первой строчки на 12 баллов за три тура до конца сезона. Парижане добыли свой 12-й титул чемпиона Франции. Лион набрал 44 балла и сохраняет шансы попасть в еврокубки.

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