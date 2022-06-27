Война России против Украины

Оккупанты ночью снова обстреляли украинские города. Прилетело даже по Киеву. Малиновский гневно отреагировал на обстрелы, Пятов также шокирован очередными преступлениями агрессоров.

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