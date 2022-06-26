Европейская пресса не устает сватать звезду ПСЖ Неймара во всевозможные клубы. На этот раз настал черед Англии.

Манчестер Юнайтед находится в списке немногих клубов, которые могут позволить себе подписание 30-летнего игрока сборной Бразилии, утверждает RMC Sport .

Неймара предложили Ювентусу – зарплата бразильца неподъемна

Впрочем, такой трансфер выглядит маловероятным в это трансферное окно. "Красные дьяволы" попытаются замахнуться на переход Нея только в случае ухода Криштиану Роналду. Португалец покидать МЮ не собирается.

Также среди претендентов называют Ньюкасл, самый богатый клуб АПЛ и мира. При этом приоритетом Неймара остается ПСЖ, даже несмотря на разные заявления клуба . Футболист настроен подготовиться к ЧМ-2022 именно в составе парижан.

Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд