Товарищеский матч 26 июня 2022

Ивердон-Спорт – Динамо – 1:1

Голы: Бейер, 71 – Яцик, 14

Матч против представителя второго дивизиона Швейцарии стал первым для киевлян в рамках летнего благотворительного турне. Очень быстро подопечные Луческу повели в счете – 19-летний хавбек Александр Яцик классно пробил в дальний угол без шансов для кипера.

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Постепенно швейцарцы выровняли игру и имели несколько моментов, хотя и "бело-синие" могли развить свое преимущество. Динамовцам везло до 71-й минуты, когда Бейер выскочил один на один с Бойко и сравнял счет.

Этот гол стал последним в матче. 1:1 – Динамо начало серию спаррингов с ничьей. Следующий матч украинцы сыграют уже 29 июня против Лозанны-Спорт.