Атакующий хавбек Динамо и сборной Украины в сложное время войны получил несколько положительных эмоций.

Избранницей 24-летнего Цыганкова стала Романа Прокопович. Она, как и Виктор, из Винницы, но несколько лет училась за границей. В декабре футболист сделал предложение девушке во время отдыха на Мальдивах, а сегодня пара официально стала мужем и женой. Они встречались несколько лет.

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"26.06.2022. Сегодня наш день", – написала новоиспеченная жена динамовца в Facebook, прикрепив фото из автомобиля и добавив характерные свадебные эмодзи.

Отметим, что Динамо без Цыганкова уже сыграло первый спарринг на сборах в Швейцарии – 1:1 против Ивердон-Спорт. Виктор, как и другие игроки, выступавшие за сборную Украины в течение июня, пока находятся в отпуске.

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