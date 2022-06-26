Накануне коллективы полностью согласовали между собой переход 25-летнего бразильца за 45 млн фунтов. Сегодня Арсенал договорился и с самим игроком, утверждает инсайдер Фабрицио Романо .

Арсенал согласовал переход Жезуса – финансовые требования Ман Сити выполнены

После встречи с агентом Марсело Петтинати и его двумя партнерами Жезус поставил подпись под контрактом с "канонирами" до 2027 года. Наставник лондонцев Миккель Артета и технический директор Эду Гаспар стали ключами к трансферу Габриэла.

Напомним, центральный форвард одевает футболку Манчестер Сити с 2017 года. В прошлом сезоне Жезус наиграл 41 поединок, забив 13 мячей и отдав 12 результативных передач. В общей сложности бразилец выиграл с "горожанами" 11 трофеев, из которых 4 – чемпионства АПЛ.