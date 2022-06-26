Шахтер дал согласие на годовую аренду Педриньо в Атлетико Минейро, сообщает O TEMPO со ссылкой на агента бразильца.

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Отмечается, что хавбек воспользуется правилом ФИФА, чтобы заморозить контракт с Шахтером. Стороны согласовывают детали будущего соглашения. Интересно, что "горняки" отклонили предложения Лилля и ПСВ, которые хотели выкупить бразильца.

Напомним, бразилец лишь год назад перешел в Шахтер, но не успел провести хотя бы один полноценный сезон в Украине из-за нападения российской армии. Дончане заплатили Бенфике за Педринью 18 миллионов евро.

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