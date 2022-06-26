Неймару не понравилось последнее заявление Нассера Аль-Хелаифи, в котором он призвал избегать травм и выкладываться на 100%. Как только звездный футболист почувствовал холод от руководства, сразу задумался о трансфере, сообщает RMC.

Барселона может сенсационно вернуть Неймара – каталонцы не "возместят" ПСЖ и четверть цены бразильца

Бразилец не думал об уходе даже после вылета от Реала, когда собственные болельщики освистали игроков ПСЖ. Он хотел стабильности из-за ЧМ-2022. Однако в последние дни его настрой резко изменился. Неймар требует от клуба четкой позиции.

По информации источника, ПСЖ не прочь отпустить Неймара, но не может об этом открыто заявить. В Париже понимают, что фактически нет клубов, которые заплатили бы большую компенсацию и удовлетворили финансовые запросы бразильца.

Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны за 222 млн евро 5 лет назад. В 144 матчах за Париж он забил 100 голов. Первого июля контракт бразильца с ПСЖ автоматически продлится до 2027 года.

Четверть века назад Феномен запустил лавину: 10 самых дорогих футболистов, которые поочередно били трансферный рекорд