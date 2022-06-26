Товарищеский матч 26 июня 2022

Ивердон-Спорт – Динамо – 1:1

Голы: Бейер, 71 – Яцык, 14

Состав Динамо: Нещерет (Бойко, 46) – Кравченко (Тымчик, 46 (Малыш, 83)), Боль (Дячук, 65), Биловар (Бурда, 46), Дубинчак (Вовчаренко, 46) – Яцык (Гармаш, 46), Шепелев (Андриевский, 46) – Цитаишвили (В. Волошин, 46), Буяльский (Царенко, 65), Антюх (Н. Волошин, 46) – Беседин (Ванат, 46)

Экспериментальный состав долго запрягал

Первая товарищеская встреча после отпуска – часть благотворительного турне Динамо Match for Peace! Stop the War! Киевский клуб спаррингами в Швейцарии собирает деньги для украинцев, а заодно готовится к квалификации Лиги чемпионов 2022/23, где его ждет добротный Фенербахче. Игроки сборной Украины, проведшей в июне серию из 5 официальных поединков за 14 дней, получили дополнительный отдых. Так что сегодня шанс получили преимущественно молодые исполнители и резервисты.

Ивердон-Спорт – Динамо – онлайн-трансляция матча (видео)

Первый удар за хозяевами. Несколько достаточно простых атак с подачами. Сначала Дубинчак классно сыграл на втором этаже, прикрыв дальнюю штангу. Затем Антюх неудачно сбросил под удар из-за пределов штрафной, правда и соперник очень неточно пробил. Тот же левый вингер Динамо страдает на газоне, досталось сзади по ногам. Еще одна дальняя попытка швейцарцев уже ближе к цели, но Нещерет и здесь без особой работы. Совсем не клеится игра киевлян вблизи чужих ворот, ощутимые проблемы с передачами вперед и переходами в атаку.

Вспышка юного преемника Шапаренко и первые тревожные колокольчики

Дубинчак заводил первую классную атаку на 13 минуте, обыгравшись с Яцыком и Антюхом. Цитаишвили вывели на чистую позицию по центру штрафной, но Гио неудачным приемом упустил момент. А вот вам и 19-летний Яцик. Саша получил мяч слева, смело пошел против нескольких соперников в чужую штрафную и обводным ударом забил красивый гол. Буяльский разрезал линии, бросив на ход Цитаишвили. Гио неплохо сбрасывал под удар, но Антюх не попал по мячу. Биловар блестяще остановил прорыв соперника к владениям Нещерета.

А это уж очень эффектно. Буяльский тонко обработал мяч под давлением и отдал Шепелеву, тот мгновенно вперед, в темп. Вновь взрывается справа Цитаишвили, завершая усилия партнеров и собственный рейд пасом под удар. Дубинчаку не хватило совсем немного точности. Лучший момент Ивердона пришел на 33-й минуте в момент, когда Киев, казалось, полностью контролировал ситуацию на поле. Боль и Биловар вдвоем не помешали удару Бердайеса метров с 10, минимальный промах. Еще один пожар от этой парочки. Биловар проиграл верх в центре поля, Боль махнул мимо мяча. Подстраховал Никита Кравченко, в последний момент самоотверженным броском не позволивший расстрелять Нещерета.

Игра на встречных курсах обнажила слабость Динамо, контроля не хватило

Довольно неплохо работают эти забросы швейцарцев в штрафную украинцев. Центральные защитники не раз теряли своих оппонентов, но уже на 11 метрах тех подводили последние решения. Еще один прострел с фланга, от плеча Боля снаряд отскочил к Коне, который также не смог попасть с нескольких метров хотя бы в створ ворот. Динамо слишком часто позволяло быстрые переходы после потерь на чужой половине. Некоторым объяснением может служить отсутствие чистого опорника. Ведь и Шепелева, и Яцыка больше тянет на организацию атак. Ну, и в общем к концу первого тайма киевляне выглядели тяжеловато в физическом плане. Постоянные быстрые обмены ударами и беготню туда-сюда команда Луческу не слишком вытягивает.

Француз Бейер использовал не первый свой момент – неприличное преимущество над защитниками

Вышедшие после перерыва игроки организовали супермомент. Тымчик перехватил. Гармаш обыгрался с Ванатом и отдал в центр. Буяльский, набегая под плотным прессингом, не попал с нескольких метров. Гармаш заставил соперника ошибиться, обворовав из-за спины. Однако уже в падении Денис не попал в правый угол. Викентий Волошин позволил легко себя обыграть, Бурда потерял мяч на лицевой линии. Удар в штангу без помех и претензии Бойко то ли к судье, то ли к своим партнерам.

Потеря после необдуманного прострела Тымчика на чужой половине. Мгновенно разрешают динамовцы перевести на свою половину. Боль не помешал пробить, Бойко парировал, едва ли не первый точный выстрел за весь матч против киевлян. Байер просто разрывал на скорости как фланги, так и центр, в итоге использовав один из своих моментов на рывке. Разыграли в стиле Динамо после продолжительного контроля. Байер вытащил молодого Дячука в глубину, а затем обыгрался с партнером и на скорости ворвался на свидание с Бойко. К этому все и шло.

Концовка в пользу Динамо, но этого недостаточно

Андриевский классно сыграл на опережение и отдал. Викентий Волошин из границы штрафной заставил затрепетать сетку, но не с той стороны. Динамо завелось. Андриевский блестяще отдал за спины. Ванату не хватило резкости, поэтому его удар на краю вратарской успел заблокировать защитник. Царенко после розыгрыша углового мягко набросил, Дячук на подборе попытался забить головой – выше ворот. Динамовцы разыграли с правого фланга на левый. Вивчаренко заставил защитника запустить свечу над вратарским, голкипер выпустил снаряд из рук, но у Константина с нулевого угла не было особых шансов воспользоваться этим хаосом.