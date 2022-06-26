Утром 26 июня орки в очередной раз обстреляли украинские города – одна из ракет попала в жилой дом в Киеве, в результате чего погиб один человек, а еще несколько пострадали.

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"Террористы не унимаются и уже не скрывают своего реального отношения к украинцам. Преступления России уже давно за пределами "мы же ничего не решаем", – написал Пятов в Instagram, прикрепив российский флаг как символ страны-террориста.

Напомним, недавно 37-летний опытный вратарь завершил выступления за сборную Украины, проведя за национальную команду 102 матча.

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