Пятов – об обстрелах Киева: "Террористы уже не скрывают своего реального отношения к украинцам"
Голкипер Шахтера и сборной Украины шокирован очередными преступлениями агрессоров, убивающих мирных людей.
Утром 26 июня орки в очередной раз обстреляли украинские города – одна из ракет попала в жилой дом в Киеве, в результате чего погиб один человек, а еще несколько пострадали.
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"Террористы не унимаются и уже не скрывают своего реального отношения к украинцам. Преступления России уже давно за пределами "мы же ничего не решаем", – написал Пятов в Instagram, прикрепив российский флаг как символ страны-террориста.
Напомним, недавно 37-летний опытный вратарь завершил выступления за сборную Украины, проведя за национальную команду 102 матча.
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