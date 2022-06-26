Динамо отпустит Рамиреса – форварда берет европейский чемпион, за который играют легенда Днепра и экс-звезда Милана
Эрик Рамирес после неудачной аренды в хихонском Спортинге снова не будет играть за команду Мирчи Луческу.
Нападающий сборной Венесуэлы возвращается в чемпионат Словакии. Именно оттуда он год назад перешел в Динамо, а сейчас попытается реанимировать карьеру.
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Правда, 23-летний Рамирес перейдет не в Дунайску Стреду (17 голов в сезоне 2020/21), из которой переехал в Киев, а в братиславский Слован. Чемпион Словакии 2021/22 арендует нападающего "бело-синих", сообщает Esencia Hry.
В составе Динамо Эрик Рамирес забил 1 гол и отдал 1 ассист. Вторую половину сезона 2021/22 венесуэлец провел в Спортинге Хихон – 12 матчей, ни одного результативного действия. Контракт нападающего с киевлянами рассчитан еще на 4 года.
Заметим, что недавно Слован подписал Юрая Куцку – экс-игрока Милана, Пармы и Уотфорда. Также за братиславскую команду выступает Джаба Канкава – бывший капитан Днепра, игравший в финале Лиги Европы.
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