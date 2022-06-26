Полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский взбешен из-за того, что столица Украины была обстреляна российскими военными.

"Доброе утро, Европа. Это сегодня Киев. Террористы бомбят "военные" объекты со спящими внутри детьми", – написал Малиновский в твиттере, добавив фотографии с домом, в который попала российская ракета.

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Отметим, что Киев утром 26 июня пострадал от ракетных обстрелов со стороны россиян – один из орудий попал в жилой дом. По предварительным данным, один человек погиб, четырех пострадавших госпитализировали.

Напомним, продолжается уже 123-й день войны, которую рашисты развязали против Украины. Оккупантов выбили с северного направления, и теперь они запускают ракеты с территории Беларуси, России или Черного моря.

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